2020-04-18T09:21:46+03:00
Общество

Выдачу ипотеки под 6,5% начинает ВТБ

Она позволит оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим новостройки
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Консультации, прием заявок и выдачу ипотеки в рамках новой программы госсубсидирования начинает ВТБ. Известно, что ставка по ней составит 6,5%, а первоначальный взнос – от 20%. Как рассказали в банке, «Ипотека с господдержкой 2020» позволит оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим новостройки.

- Это крайне своевременная инициатива по поддержке строительной отрасли, которая требует очень оперативной реализации, - сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Сразу после заявления Президента России ВТБ начал работу над запуском новой программы, наша цель – обеспечить доступность льготной ипотеки для населения и спрос в секторе жилищного строительства в максимально сжатые сроки. Уже сегодня ВТБ первым из банков начинает принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. И мы рассчитываем выдать первый кредит уже в понедельник, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления Правительства.

Известно, что ВТБ - один из лидеров рынка ипотечного кредитования России, банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% - до 1,74 трлн рублей. Всего же за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть - до 190 млрд рублей.

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