2020-04-17T20:14:03+03:00
Происшествия

В Ростове водитель застрял в иномарке после столкновения двух авто

Но мужчина все-таки сумел выбраться из машины самостоятельно
Виктория Никитина
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В Ростове при столкновении двух иномарок зажало водителя. Фото: соцсетиВ Ростове при столкновении двух иномарок зажало водителя. Фото: соцсети
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В донской столице при столкновении двух иномарок пострадал мужчина.

Инцидент произошел сегодня, 17 апреля, утром на улице Немировича-Данченко. По предварительным данным, на проезжей части столкнулись автомобили Mitsubishi и Renault. В результате столкновения одну из машин смяло, а водителя зажало в салоне. Ему на помощь пришлось вызывать спасателей.

Но пока специалисты ехали на место происшествия, водитель все-таки сумел выбраться из машины самостоятельно и в помощи не нуждался. Спасатели лишь отключили автомобили от аккумуляторных батарей. Другим участникам аварии медицинская помощь тоже не понадобилась.

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Стоит отметить, что ребенок находился в удерживающем устройстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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