Праздничные выходные омрачатся дождем

17 Апр 2020 2020-04-17T20:36:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице на Пасху ожидается облачная и дождливая погода.

В субботу небо в течение дня будет затянуто черными тучами. Но температура поднимется до +16 градусов. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы, а ветер будет слабым и не холодным. Ранним утром даже возможен туман, а ближе к вечеру начнется дождь.

В воскресенье же ростовчан тоже ожидает облачная погода. Столбик термометра остановится на отметке +15...+16 градусов, а ночью опустится до +5...+8. Сильного ветра опять-таки не будет и к вечеру и ночью снова возможен дождь.

Синоптики прогнозируют дожди и ливни на всю следующую неделю. На улице в эти дни будет пасмурно и прохладно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Облачность и сильный ветер спрогнозировали синоптики в Ростове.

Скорость ветра будет до 20 метров в секунду.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU