2020-04-17T20:36:09+03:00
Общество

Праздничные выходные омрачатся дождем

С утра даже возможен небольшой туман
Виктория Никитина
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В Ростове на выходных ожидается дождьВ Ростове на выходных ожидается дождьФото: "КП" Архив
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В донской столице на Пасху ожидается облачная и дождливая погода.

В субботу небо в течение дня будет затянуто черными тучами. Но температура поднимется до +16 градусов. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы, а ветер будет слабым и не холодным. Ранним утром даже возможен туман, а ближе к вечеру начнется дождь.

В воскресенье же ростовчан тоже ожидает облачная погода. Столбик термометра остановится на отметке +15...+16 градусов, а ночью опустится до +5...+8. Сильного ветра опять-таки не будет и к вечеру и ночью снова возможен дождь.

Синоптики прогнозируют дожди и ливни на всю следующую неделю. На улице в эти дни будет пасмурно и прохладно.

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Скорость ветра будет до 20 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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