2020-04-17T21:20:07+03:00
Общество

Автомобилисты вынуждены стоять в огромных пробках из-за проверок документов

Водителей без уважительной причины отправляют домой
Виктория Никитина
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Из-за проверок документов на въездах в Ростов образовались пробкиИз-за проверок документов на въездах в Ростов образовались пробкиФото: "КП" Архив
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На въездах в Ростов из-за проверок документов образовались многокилометровые пробки.

Тщательные проверки организованы в связи с угрозой распространения корона вируса. Об этом сообщил глава управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

В настоящее время сотрудники ДПС проверяют всех водителей, желающих попасть в донскую столицу. Им работодатели должны были выдать спецпропуска. Если же водитель не имеет уважительной причины для въезда в город, то его тут же отправляют домой. Таким образом, можно замедлить распространение коронавируса.

Но водителей такая ситуация очень возмущает. Они массово жалуются в соцсетях на многокилометровые пробки из-за всех этих проверок.

«В пятницу на всех въездах в город собрались большие пробки. Стоят посты и проверяют прописку и справки с работы», — написал один из автомобилистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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