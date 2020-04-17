В Ростове упавшее дерево оборвало линии электропередач

17 Апр 2020 2020-04-17T21:56:08+03:00

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В донской столице от шквалистого ветра рухнуло массивное дерево.

Инцидент произошел сегодня, 17 апреля, на улице Чистяков в районе дома № 6. К счастью, при падении дерева никто из людей не пострадал. Массивный ствол лишь оборвал линии электропередач. О произошедшем рассказали жители в одном из городских пабликов соцсети.

Самое печальное, что многие из проживающих там ростовчан работаю и учатся дистанционно и им попросту необходимо электричество. Пока неизвестно, сколько времени потребуется на устранение последствий аварии.

Порывы ветра сегодня достигали 20 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU