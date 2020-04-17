За грубые нарушения оштрафован фермер в Ростовской области

17 Апр 2020 2020-04-17T22:23:21+03:00

Ферма не была огорожена, а на въезде не было дезинфекционного барьера

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В Ростовской области у одного из фермеров нашли грубые нарушения.

Инцидент произошел в Кашарском районе. В ходе недавней проверки выяснилось, что ферма ничем не огорожена и на нее могут свободно свободно проникать различные дикие животные. А также на главном въезде отсутствует дезинфекционный барьер.

В региональном Россельхознадзоре сообщили, что все это грубые нарушения ветеринарного законодательства. За них владелец фермы был привлечен к административной ответственности. Он заплатит крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU