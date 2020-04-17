За грубые нарушения оштрафован фермер в Ростовской области
В Ростовской области у одного из фермеров нашли грубые нарушения.
Инцидент произошел в Кашарском районе. В ходе недавней проверки выяснилось, что ферма ничем не огорожена и на нее могут свободно свободно проникать различные дикие животные. А также на главном въезде отсутствует дезинфекционный барьер.
В региональном Россельхознадзоре сообщили, что все это грубые нарушения ветеринарного законодательства. За них владелец фермы был привлечен к административной ответственности. Он заплатит крупный штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU