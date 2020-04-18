В Ростове-на-Дону на 80% закончено строительство военного медицинского центра

18 Апр 2020 2020-04-18T10:43:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону начался завершающий этап строительство многофункционального военного медцентра. На данный момент работы закончены уже на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе Южного Военного округа.

Сейчас строители бетонируют перекрытия. Также ведутся работы по армированию плит. Уже начали монтаж окон. В скором времени закончат в устройством канализации, вентиляции и водопровода. Скоро здание подключат ко всем сетям снабжения.

Медицинский центр в донской столице будет рассчитан на 160 человек. Согласно приказу, работу необходимо закончить уже к 30 апреля. На данный момент строительство идет по графику.

Стоит напомнить, что этот ростовский центр станет одним из 16 подобных, возведенных в рамках борьбы с коронавирусом. Он станет самым большим на территории всего ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU