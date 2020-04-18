2020-04-18T12:01:06+03:00
Происшествия

На Дону девушка обманула государство на 90 тысяч рублей

Она незаконная получила социальные выплаты
Дадаян Давид
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Девушка незаконно получила выплаты из государственного бюджета.Девушка незаконно получила выплаты из государственного бюджета.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области девушку подозревают в незаконном получении социальных выплат. Будучи отчисленной из техникума она продолжала брать деньги от государства, хотя по закону не имела на это право.По данным региональной прокуратуры, этот факт вскрылся после очередной проверки. Инцидент произошел в Красном Сулине.

Сотрудники надзорного ведомства заметили несоответствие данных. Местная жительница - молодая девушка подала заявлением в пенсионных фонд о назначении ей страховой пенсии по случаю потери кормильца. В тот момент она училась в одном их городских техникумов.

Однако позже из образовательного учреждении девушку отчислили, но об этом она не уведомила соответствующие органы. Пенсия продолжала "капать" на ее счет, хотя дончанка уже могла устроиться на работу, так как больше не тратила времени на учебу. Она успела получить от государства больше 90 тысяч рублей.

- Материалы проверки были направлены в следственный отдел. На данный момент в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат", - отметили в надзорном ведомстве.

Теперь девушка будет дожидаться решения суда. Если ее вина будет доказана она может получить условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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