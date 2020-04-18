2020-04-18T12:53:37+03:00
Общество

Любовь на самоизоляции: ростовчанин сделал предложение свой девушке на экране торгового центра

Их совместную фотографию увидели все прохожие [видео]
Дадаян Давид
Поделиться:
Парень сделал предложение своей девушки на большом экране в Ростове. Фото для примера из архива "КП"Парень сделал предложение своей девушки на большом экране в Ростове. Фото для примера из архива "КП"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В донской столице ввели режим самоизоляции, но это не мешает местным, как и раньше, устраивать романтику. В социальных сетях кто-то опубликовал видео, на котором видно, что ростовчанин решил сделать своей любимой предложение в очень необычном формате. Совместная фотография пары с трогательными текстом появилась на здании ТЦ "Сокол" в западном районе города.

На огромном мониторе сияет красочная фотография счастливых людей. Это ростовчане - парень и его девушка. На снимке молодые люди отдыхают где-то в парке. Сияет солнце, ребята улыбаются. Их чувства буквально отражаются на лицах. Он смотрит прямо в камеру, а она загадочно и влюбленно заглядывает ему в глаза.

Под фото небольшая подпись. Это, наверное, самые важные слова в жизни ростовчанина. "Лерочка, выйдешь за меня замуж?" - публично сделал предложение парень.

Пока неизвестно согласилась его возлюбленная или нет. Будем надеяться, что такое внимание, не оставит ее равнодушной. Хоть сейчас и нельзя выходить на улицу, их фотографии теперь в одном из самых оживленных мест города. Скорее всего, таким поступком парень хотел показать, что не боится брать на себя ответственность и хочет заявить о своих чувствах во всеуслышание.

Предложение на большом экране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В донской столице сильный ветер повалил десятки деревьев
Ситуация ухудшается: в Ростовской области откроют 11 инфекционных госпиталей
Любовь на самоизоляции: ростовчанин сделал предложение свой девушке на экране торгового центра
На Дону девушка обманула государство на 90 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону на 80% закончено строительство военного медицинского центра
Выдачу ипотеки под 6,5% начинает ВТБ
За грубые нарушения оштрафован фермер в Ростовской области
В Ростове упавшее дерево оборвало линии электропередач
Автомобилисты вынуждены стоять в огромных пробках из-за проверок документов
Праздничные выходные омрачатся дождем
В Ростове водитель застрял в иномарке после столкновения двух авто
Хорошие новости: Системы водоснабжения Ростовской АЭС готовы к весенне-летнему пожароопасному периоду
Садоводы Ростова стали жаловаться на частые отключения света
Главного борца с коррупцией в донском регионе осудят за получение взятки в 3,5 миллиона рублей
Работают 100 спасателей: в Ростовской области подтопило семь населенных пунктов
В Ростовской области водитель «семерки» погиб в аварии с инкассаторской машиной
Единственную дорогу в станице Елизаветинской заполнила вода
В Ростовской области два брата успели ограбить больше десяти магазинов
Коронавирус в Ростове-на-Дону: кому разрешат ездить на дачи
В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и пассажирский автобус
В Ростовской области затопило четыре населенных пункта
На трассе в Ростовской области приостановили движение транспорта из-за пожара
В Ростовской области временно приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Урок на всю жизнь: в Ростове учитель истории пырнула своего мужа ножом
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: точки сбора и выдачи гуманитарной помощи от епархии изменили систему работы
В Ростовской области при пожаре пострадал пенсионер
Ростовская область оказалась на девятнадцатом месте рейтинга по количеству зараженных коронавирусом
"Церкви нечем платить зарплату своим сотрудникам": Глава Донской митрополии признался, что церковь переживает не лучшие времена