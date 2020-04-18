Любовь на самоизоляции: ростовчанин сделал предложение свой девушке на экране торгового центра

18 Апр 2020 2020-04-18T12:53:37+03:00

Парень сделал предложение своей девушки на большом экране в Ростове. Фото для примера из архива "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В донской столице ввели режим самоизоляции, но это не мешает местным, как и раньше, устраивать романтику. В социальных сетях кто-то опубликовал видео, на котором видно, что ростовчанин решил сделать своей любимой предложение в очень необычном формате. Совместная фотография пары с трогательными текстом появилась на здании ТЦ "Сокол" в западном районе города.

На огромном мониторе сияет красочная фотография счастливых людей. Это ростовчане - парень и его девушка. На снимке молодые люди отдыхают где-то в парке. Сияет солнце, ребята улыбаются. Их чувства буквально отражаются на лицах. Он смотрит прямо в камеру, а она загадочно и влюбленно заглядывает ему в глаза.

Под фото небольшая подпись. Это, наверное, самые важные слова в жизни ростовчанина. "Лерочка, выйдешь за меня замуж?" - публично сделал предложение парень.

Пока неизвестно согласилась его возлюбленная или нет. Будем надеяться, что такое внимание, не оставит ее равнодушной. Хоть сейчас и нельзя выходить на улицу, их фотографии теперь в одном из самых оживленных мест города. Скорее всего, таким поступком парень хотел показать, что не боится брать на себя ответственность и хочет заявить о своих чувствах во всеуслышание.

Предложение на большом экране.

ИСТОЧНИК KP.RU