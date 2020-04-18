2020-04-18T13:25:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация ухудшается: в Ростовской области откроют 11 инфекционных госпиталей

В них одновременно смогут лечиться от коронавируса больше 2000 человек
Дадаян Давид
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Власти заявили об открытии 11 инфекционных госпиталей.Власти заявили об открытии 11 инфекционных госпиталей.
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В Ростовской области с каждым днем появляются новые больные COVID-19. Количество инфицированных постоянно растет. По состоянию на 18 апреля их количество почти достигло 200 человек. Губернатор Василий Голубев сообщил, что донской регион должен быть готов к любому развитию событий по распространению вируса. Для этого откроют 11 инфекционных госпиталей, где смогут лечиться больше двух тысяч человек. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Как стало известно, новые медицинские учреждения открывают на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Кроме этого, ведется активная работа по обеспечению всех больниц и медицинского персонала необходимыми средствами защиты.

Уже со следующей неделе начнутся поставки специальных костюмов для врачей. Региональные компании будут заниматься их изготовлением. Уже налажено производство масок, перчаток. Власти также закупают дополнительные аппараты для искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Ростове-на-Дону почти закончили строительство военного медцентра для больных коронавирусом. Работы должны быть закончены до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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