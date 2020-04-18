2020-04-18T14:36:33+03:00
Общество

В донской столице сильный ветер повалил десятки деревьев

Власти устраняют последствия непогоды
Дадаян Давид
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Некоторые деревья упали на автомобили. Фото: администрация РостоваНекоторые деревья упали на автомобили. Фото: администрация Ростова
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В Ростове-на-Дону из-за непогоды, которая держалась в городе несколько дней, упали десятки деревьев. В аварийно-диспетчерскую службу поступило множество звонок от жителей с просьбой убрать растения с дорог и дворовых территорий. Всего таких обращений было 60. Об этом сообщили в городской администрации 18 апреля.

Люди звонили по номеру "112" и рассказывали о местах, где требуется ликвидировать последствия ураганного ветра. 19 заявок поступило по аварийным конструкциями и еще 41 - по деревьям, которые уже упали или могут в ближайшее время.

Сотрудники аварийных служб сразу приступили к работе. Они разобрали 16 сооружений, которые пострадали от непогоды, чтобы не допустить их дальнейшего обрушения. Кроме этого, работники распилили и при помощи спец техники вывезли более 40 деревьев.

На данный момент работы продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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