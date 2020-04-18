Запретить въезд и выезд: Батайск могут полностью закрыть из-за распространения коронавируса

18 Апр 2020 2020-04-18T16:41:18+03:00

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Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев просит закрыт город Батайск и усилить там меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Глава ведомства написал письмо, адресованное губернатору донского региона Василию Голубеву. Документ появился в интернете 18 апреля.

Главный санитарный врач Ковалев указал, что показатель заболеваемости в Батайске уже превышает средний по области. В городе-спутнике уже выявлено 29 человек с коронавирусом, что составляет больше 17% от общего числа зараженных. Кроме этого, город стал очагом инфекции, откуда вирус распространяется на соседние территории. Действительно, в Азовском районе зарегистрировано уже 9 случаев инфицирования.

В связи с этим Ковалев считает необходимым усилить контроль за соблюдением мер предосторожности в городе и ввести новые ограничения. Среди прочего - это запрет на въезд и выезд из Батайска, отмена любых массовых мероприятий и также закрытие рынков и ярмарок. Также, по его мнению, следует прекратить осуществлять плановую госпитализацию пациентов кроме тех, кто нуждается в программной терапии, и организовать помощь больным ОРВИ и пневмонией исключительно на дому.

В пресс-службе правительства подтвердили подлинность документа и указали, что на данный момент идет работа над этим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU