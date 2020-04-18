2020-04-18T19:58:02+03:00
Происшествия

Угнали скутер у доставщика еды: в Ростове задержали трех мужчин за кражу

Сейчас полицейские проводят проверку
Дадаян Давид
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все произошло в Ворошиловском районе города.Все произошло в Ворошиловском районе города.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону полицейские задержали троих мужчин, которые угнали скутер у доставщика еды. О краже рассказал местный житель в социальных сетях. Сам инцидент произошел в районе полудня на улице Ленина.

По сообщениям очевидца событий, все случилось около дома № 99. Четыре неизвестных парня увидели, что курьер оставил под подъездом свой двухколесный транспорт и отправился в квартиру отдать еду. В этот момент налетчики, каким-то чудом, все вместе уселись на скутер и уехали.

Когда сотрудник доставки вышел на улицу и обнаружил пропажу, он бросил свой шлем, сумку и куда-то побежал. Спустя несколько минут он пришел на место преступления уже с полицейским.

Вскоре подозреваемых удалось задержать. Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, они доставлены в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Василий Голубев побывал на стройке ростовского медцентра
Угнали скутер у доставщика еды: в Ростове задержали трех мужчин за кражу
Рынок "Алмаз" в Ростове не будут закрывать
Запретить въезд и выезд: Батайск могут полностью закрыть из-за распространения коронавируса
Останавливают буквально всех: на въезде в Ростове сотрудники ГИБДД проверяют спецпропуска у каждого водителя
В донской столице сильный ветер повалил десятки деревьев
Ситуация ухудшается: в Ростовской области откроют 11 инфекционных госпиталей
Любовь на самоизоляции: ростовчанин сделал предложение свой девушке на экране торгового центра
На Дону девушка обманула государство на 90 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону на 80% закончено строительство военного медицинского центра
Выдачу ипотеки под 6,5% начинает ВТБ
За грубые нарушения оштрафован фермер в Ростовской области
В Ростове упавшее дерево оборвало линии электропередач
Автомобилисты вынуждены стоять в огромных пробках из-за проверок документов