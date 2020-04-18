Угнали скутер у доставщика еды: в Ростове задержали трех мужчин за кражу

18 Апр 2020 2020-04-18T19:58:02+03:00

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В Ростове-на-Дону полицейские задержали троих мужчин, которые угнали скутер у доставщика еды. О краже рассказал местный житель в социальных сетях. Сам инцидент произошел в районе полудня на улице Ленина.

По сообщениям очевидца событий, все случилось около дома № 99. Четыре неизвестных парня увидели, что курьер оставил под подъездом свой двухколесный транспорт и отправился в квартиру отдать еду. В этот момент налетчики, каким-то чудом, все вместе уселись на скутер и уехали.

Когда сотрудник доставки вышел на улицу и обнаружил пропажу, он бросил свой шлем, сумку и куда-то побежал. Спустя несколько минут он пришел на место преступления уже с полицейским.

Вскоре подозреваемых удалось задержать. Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, они доставлены в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU