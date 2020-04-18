2020-04-18T20:28:44+03:00
Общество

Губернатор Василий Голубев побывал на стройке ростовского медцентра

Там будут проходить лечение пациенты с коронавирусом
Дадаян Давид
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Активная стройка медицинского центра в Ростове-на-Дону. Фото: правительство РОАктивная стройка медицинского центра в Ростове-на-Дону. Фото: правительство РО
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал на стройке многофункционального медицинского центра, который в Ростове-на-Дону возводят по заказу минобороны. Там каждый день трудятся больше 1000 рабочих. На данный момент основные работы выполнены. Стройка перешла на завершающий этап. Об этом рассказали на сайте регионального правительства.

Известно, что медицинский центр будет рассчитан на 160 коек. Он будет оборудован современной техникой. 15 удобных боксы на одного и двоих человек оснастят аппаратами искусственной вентиляции легких. Всего таких приборов закупят 21 штуку.

Глава региона Василий Голубев поинтересовался, возникают ли какие-то трудности при проведении строительства. Начальник госпиталя ответил, что действующие в области ограничительные меры никак не влияют на поставку строительных материалов.

- Здесь будут работать 187 человек. Часть оборудования уже начала поступать, основное оборудование ждём с 21 апреля, - сказал Валерий Кокоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор Василий Голубев побывал на стройке ростовского медцентра
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