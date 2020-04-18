2020-04-18T22:35:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачам, работающим с больными коронавирусом, предоставят общежитие в центре Ростова

Медикам выделят 135 номеров, чтобы они могли отдыхать после работы
Дадаян Давид
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Врачам, работающим с больными коронавирусом, будут выдавать комнаты в общежитиях.Врачам, работающим с больными коронавирусом, будут выдавать комнаты в общежитиях.
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В Ростове-на-Дону врачам, которые работают с больными коронавирусом, предоставят студенческие общежития в центре города. Об этом в социальных сетях написал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По его словам, вместе с открытием новых медицинских госпиталей, закупкой современного оборудования и средств защиты, городские власти прорабатывают вопрос создания для медицинских работников комфортных условий.

- Для обеспечения полноценного отдыха тем, кто сегодня находится на передовой и борется за жизнь пациентов с коронавирусом, мы рассматриваем возможность их проживания в самом центре Ростова. Ректор ДГТУ Бесарион Месхи пошел нам навстречу и выделил для этого новые студенческие общежития, - написал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Речь идет о 135 местах для медицинских работников. Как уточнили в пресс-службе мэрии, в случае необходимости комнаты будут предоставляться врачам и другим сотрудникам Центральной городской больницы имени Н.А Семашко. Места в общежитие могут понадобиться тем, кто работает в Ростове-на-Дону, но проживает в других городах или населенных пунктах региона.

Напомним, что на 18 апреля уже 197 донских жителей болеют COVID-19. Только за минувшие сутки врачи выявили еще 29 случаев заражения. 13 человек в Ростовской области выздоровели, но четверо подключены к аппаратам ИВЛ и один человек в крайне тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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