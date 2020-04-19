На Дону иномарка сбила 17-летнего байкера: два человека оказались в больнице

19 Апр 2020 2020-04-19T10:28:37+03:00

У юного мотоциклиста и его пассажирки не было специальной защиты

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В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого два подростка с различными травмами оказались в больнице. Инцидент произошел накануне в поселке Жирнов Тацинского района. Как уточнили в региональном ГИБДД, все случилось вечером, около 21:00.

По официальной информации, 26-летний водитель за рулем «Форд Мондео» ехал по улице Павлика Морозова. Подъезжая к перекрестку, он не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался по перпендикулярной улице. Интересно, что у двухколесного транспорта не работали фары и заметить его было очень трудно. Спустя несколько секунд произошло столкновение – машина сбила байкера и его 11-летнюю пассажирку.

Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, выяснилось, что у 17-летнего мотоциклиста нет водительских прав. Вскоре приехали врачи. Медики забрали подростков в больницу. У них диагностировали различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU