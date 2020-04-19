Еще миллиард рублей получит Ростовская область на борьбу с COVID-19

19 Апр 2020 2020-04-19T12:35:56+03:00

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Из федерального бюджета России выделят еще одни миллиард рублей, который пойдет на подготовку инфекционных госпиталей в Ростовской области. Деньги также потратят на закупку современного медицинского оборудования. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Согласно опубликованной информации, средства планируется направить исключительно на борьбу с новым коронавирусом. Речь идет о покупке средств индивидуальной защиты, приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, а также на подводку кислорода, в котором нуждаются тяжело больные.

Стоит отметить, что это уже второй крупный «перевод» из федерального центра. Первый транш в один миллиард рублей, донские власти использовали строго по назначению. На эти деньги открыли дополнительные койки в самых крупных городах региона: Ростове, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинском и Сальске.

Напомним, до конца этого месяца в Ростовской области должно появится 2664 койки для больных новым вирусом. Прямо сейчас на завершающем этапе строительство военного медицинского госпиталя, который будет рассчитан на 160 человек. В настоящий момент на базе созданных 11 моногоспиталей уже развернута 1071 койка для инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU