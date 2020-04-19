2020-04-19T13:44:55+03:00
Происшествия

Помыла окна: в Ростове молодая девушка выпала с 7-го этажа многоквартирного дома

С множественными травмами ее доставили в больницу
Дадаян Давид
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Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Западного района.Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Западного района.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону молодая девушка выпала из окна 7-го этажа многоквартирного дома на Западном районе города. Происшествие произошло накануне днем на Еременко 108/1. Об этом стало известно после публикации в социальных сетях.

Очевидцы в одном из популярных городских пабликов рассказали, что 25-летняя девушка мыла окна у себя в квартире. В какой-то момент она сильно высунулась на улицу, а затем поскользнулась. Девушка не успела схватиться за раму и полетела вниз.

К счастью, удар о землю оказался несмертельным. Случайные прохожие сразу вызвали на место врачей. Приехавшие медики доставили ее в больницу. У девушки диагностировали травмы различной степени тяжести.

В полиции прокомментировали инцидент. В ведомстве сообщили, что по данному факту идет проверка. Правоохранители устанавливают все детали случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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