Помыла окна: в Ростове молодая девушка выпала с 7-го этажа многоквартирного дома
В Ростове-на-Дону молодая девушка выпала из окна 7-го этажа многоквартирного дома на Западном районе города. Происшествие произошло накануне днем на Еременко 108/1. Об этом стало известно после публикации в социальных сетях.
Очевидцы в одном из популярных городских пабликов рассказали, что 25-летняя девушка мыла окна у себя в квартире. В какой-то момент она сильно высунулась на улицу, а затем поскользнулась. Девушка не успела схватиться за раму и полетела вниз.
К счастью, удар о землю оказался несмертельным. Случайные прохожие сразу вызвали на место врачей. Приехавшие медики доставили ее в больницу. У девушки диагностировали травмы различной степени тяжести.
В полиции прокомментировали инцидент. В ведомстве сообщили, что по данному факту идет проверка. Правоохранители устанавливают все детали случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU