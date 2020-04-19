Власти Новочеркасска возьмут 58 миллионов в кредит, чтобы покрыть дефицит бюджета

19 Апр 2020 2020-04-19T15:09:40+03:00

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Администрация Новочеркасска планирует взять кредит на сумму в 58 миллионов рублей, чтобы покрыть дефицит городского бюджета. Финансовое управление мэрии разместило на сайте госзакупок соответствующую заявку с целью найти банк, который выдаст займ. Начальник управления Анна Пискунова прокомментировало это и сообщила, что кредит возьмут под 8% годовых.

По словам Пискуновой, город уже имеет крупные задолженности перед коммерческими банками и областным бюджетом. Общая сумма долга составляет 533,7 миллионов рублей.

- Долговая нагрузка в прошлом году равнялась 38,4% от собственных доходов. В сравнении с 2019 годом в этом году планируется снижение уровня долговой нагрузки в городском бюджете на 2,1%, - отметила начальник финансового управления.

Также отмечается, что заемные средства покроют дефицит Новочеркасской казны. Тем временем, в столице донского казачества уже четыре человека заболели коронавирусом. По состоянию на 19 апреля, в Ростовской области инфекцию подхватили уже 232 жителя. Только за последние сутки врачи выявили еще 35 случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU