Священник объяснил, почему в период самоизоляции, проходят богослужения в храмах
Руководитель епархиального отдела по связями с общественностью и СМИ отец Макарий рассказал, что службы в храмах – это таинство, когда священники молятся за всех и за вся. Об этом он сообщил во время лекции, которую транслировала «Комсомольская правда».
Отец Макарий добавил, что священнослужители будут выполнять свой долг даже в условиях пандемии и строгой режима самоизоляции.
- Конечно, гораздо лучше молиться, когда в храмах много людей, когда люди слушают проповеди. Но это, как видно, не всегда возможно, - поделился священник.
Напомним, Пасхальное богослужение в Ростове-на-Дону прошло без прихожан и при закрытых дверях ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Их главного храма организовали прямую онлайн трансляцию, которую показывали, в том числе, и на нашем сайте. Сейчас можно посмотреть повтор празднования Пасхи.
ИСТОЧНИК KP.RU