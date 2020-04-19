2020-04-19T16:21:11+03:00
Общество

Священник объяснил, почему в период самоизоляции, проходят богослужения в храмах

В то время, как все остальные массовые мероприятия строго запрещены
Дадаян Давид
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Богослужения в храмах не отменяются даже в отсутствии прихожан, потому что они остаются таинством, в котором священники молятся за всех людейБогослужения в храмах не отменяются даже в отсутствии прихожан, потому что они остаются таинством, в котором священники молятся за всех людейФото: Архив "КП"
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Руководитель епархиального отдела по связями с общественностью и СМИ отец Макарий рассказал, что службы в храмах – это таинство, когда священники молятся за всех и за вся. Об этом он сообщил во время лекции, которую транслировала «Комсомольская правда».

Отец Макарий добавил, что священнослужители будут выполнять свой долг даже в условиях пандемии и строгой режима самоизоляции.

- Конечно, гораздо лучше молиться, когда в храмах много людей, когда люди слушают проповеди. Но это, как видно, не всегда возможно, - поделился священник.

Напомним, Пасхальное богослужение в Ростове-на-Дону прошло без прихожан и при закрытых дверях ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Их главного храма организовали прямую онлайн трансляцию, которую показывали, в том числе, и на нашем сайте. Сейчас можно посмотреть повтор празднования Пасхи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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