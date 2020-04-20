Больного коронавирусом на глазах у изумленных соседей эвакуировали в центре Ростова

20 Апр 2020 2020-04-20T08:44:13+03:00

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В донской столице местные жители записали на видео, как эвакуировали одного из пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Это произошло вчера, 19 апреля, в самом центре Ростова - в ЖК "Белый ангел". У одного одного из жильцов дома заподозрили коронавирус. За ним приехала машина скорой помощи, из которой вышли фельдшеры, одетые в спецкостюмы. Самого же больного поместили в прозрачный бокс для транспортировки инфицированных и увезли в госпиталь. Кто-то из жильцов дома снял этот процесс на видео, а затем выложил его в одном из городских пабликов соцсети.

Под видео авторы высказали опасения о том, что жилец мог заразить и других, поскольку касался кнопок лифта, поручней лестницы и много другого, а также, есть вероятность, что он контактировал с кем-то из соседей.

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ИСТОЧНИК KP.RU