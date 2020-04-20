Сотни ростовчан останутся без света на этой неделе

20 Апр 2020 2020-04-20T09:05:03+03:00

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В ближайшие дни жители нескольких районов Ростова останутся без света. Стоит отметить, что в данный момент это значительно осложнит процесс дистанционной работы и учебы.

Отключения будут проводиться для того, чтобы избежать аварийных ситуаций. В графике отключений, опубликованном компанией "Донэнерго", говорится, что свет будут отключать в разных районах города с понедельника по четверг.

Уже сегодня, 20 апреля, без света с 13:00 до 17:00 останутся жители домов 6/1, 10/1, 10/2, 12/2 на улице Юфимцева. Завтра, 21 апреля, электричества с 13:00 до 17:00 не будет на проспекте Космонавтов, 10, 12, 10/1, 10/2, 10/3, 12А и 12/2.

В среду, 22 апреля, будут обесточены следующие адреса: улица Жмайлова, 13, 13/1, 15; проспект Стачки, 208, 208/1, 210; улица Нансена, 201-247; улица Сельская; улица Калиновская; переулок Обуховский, 2-20; улица Турмалиновская, 21-57, 16-56; переулок Партизанский;

А в четверг, 23 апреля, работы будут проводиться на улицах Жмайлова, 13, 13/2, 15, Дачная, 12, 12/1-12/8, Медицинская, Соловьиная, Таганрогская и на проспекте Стачки, 208, 208/1, 210.

Стоит отметить, что на днях в городской администрации поднимался вопрос об отключениях электричества и было принято решение - никаких плановых работ не проводить. Ростовчанам грозило остаться без света только в мслучае аварии, на устранение которой, к слову, отводится от 1,5 до 3 часов. Но в мэрии забыли сообщить, как быть с работами для исключения аварийных ситуаций. Поэтому, они, похоже, проводятся по графику, и кстати, длятся целых четыре часа.

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В каждом районе донской столицы будут работать специальные пункты выдачи таких разрешений.

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ИСТОЧНИК KP.RU