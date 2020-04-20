2020-04-20T09:49:58+03:00
Общество

Под Ростовом во время пожара погиб человек

Его тело пока не опознали
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалистам предстоит установить истинную причину пожараСпециалистам предстоит установить истинную причину пожараФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Страшный пожар унес жизнь одного человека. Огонь вспыхнул накануне в аксайском СНТ «Яблочко» в двухэтажном частном доме. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

По предварительной информации, о пожаре сообщили очевидицы на пульт дежурного в 20:50. Огонь бушевал в доме на площади в 200 квадратных метров.

- На месте работали 22 человека и 6 машин спецтехники. На месте пожара обнаружено тело погибшего, его личность пока устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Вспыхнувший в частном в двухэтажном доме пожар донские спасатели тушили почти в течение часа.

Сейчас специалистам предстоит установить истинную причину произошедшего пожара в коттедже садового некоммерческого товарищества "Яблочко".

ИСТОЧНИК KP.RU

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