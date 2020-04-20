Под Ростовом во время пожара погиб человек
Страшный пожар унес жизнь одного человека. Огонь вспыхнул накануне в аксайском СНТ «Яблочко» в двухэтажном частном доме. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.
По предварительной информации, о пожаре сообщили очевидицы на пульт дежурного в 20:50. Огонь бушевал в доме на площади в 200 квадратных метров.
- На месте работали 22 человека и 6 машин спецтехники. На месте пожара обнаружено тело погибшего, его личность пока устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Вспыхнувший в частном в двухэтажном доме пожар донские спасатели тушили почти в течение часа.
Сейчас специалистам предстоит установить истинную причину произошедшего пожара в коттедже садового некоммерческого товарищества "Яблочко".
ИСТОЧНИК KP.RU