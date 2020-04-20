ФК «Ростов» может вернуться на поле к лету

20 Апр 2020 2020-04-20T10:04:27+03:00

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Стало известно, когда футболисты "Ростова" смогут вернуться на поле после продолжительного перерыва из-за коронавируса. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, Российскую Премьер Лигу планируют возобновить летом.

Футбольные матчи планируют проводить с середины июня по середину июля. Но все же многое авист зависит от ситуации с распространением коронавирусной инфекции и указов властей. Сейчас также рассматриваются версии о продолжении сезона без зрителей.

Стоит отметить, что крайним матчем для футбольного клуба «Ростов» стала встреча с «Локомотивом». Ростовчане уступили противникам со счетом 1:3 и теперь занимают четвертое место в турнирной таблице 22-го тура Российской Премьер Лиги.

Проведение всех футбольных матчей приостановили с 17 марта и до неопределенного срока. Игроки ФК «Ростов» должен были сравниться с «Сочи» 20 марта и с «Арсеналом» 4 апреля, но матчи были отложены и-а распространения смертельно опасного вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU