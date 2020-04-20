2020-04-20T10:04:27+03:00
Общество

ФК «Ростов» может вернуться на поле к лету

РПЛ планируют возобновить с середины июня
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Игроки ФК "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Игроки ФК "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Стало известно, когда футболисты "Ростова" смогут вернуться на поле после продолжительного перерыва из-за коронавируса. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, Российскую Премьер Лигу планируют возобновить летом.

Футбольные матчи планируют проводить с середины июня по середину июля. Но все же многое авист зависит от ситуации с распространением коронавирусной инфекции и указов властей. Сейчас также рассматриваются версии о продолжении сезона без зрителей.

Стоит отметить, что крайним матчем для футбольного клуба «Ростов» стала встреча с «Локомотивом». Ростовчане уступили противникам со счетом 1:3 и теперь занимают четвертое место в турнирной таблице 22-го тура Российской Премьер Лиги.

Проведение всех футбольных матчей приостановили с 17 марта и до неопределенного срока. Игроки ФК «Ростов» должен были сравниться с «Сочи» 20 марта и с «Арсеналом» 4 апреля, но матчи были отложены и-а распространения смертельно опасного вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где в России больше всего зарабатывают молодые учителя
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 20 апреля 2020: врачи сняли с медицинского наблюдения более 10 тысяч человек
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: волонтеры оказали помощь более 7500 раз
На Ростовской АЭС включен в сеть энергоблок №1 после планового ремонта
«Эти 40 лет я прожил словно сериал»: ростовчанин Баста выпустил трек о себе в собственный юбилей
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020:13 человек вылечились от COVID-19
Полина Диброва пожаловалась на разрушенные из-за пандемии планы
Потомство под охраной: на донских реках усилили контроль в период нереста рыб
"Добро возвращается!": ростовчане спасли ежей, застрявших в глубокой канаве
Выигрывайте призы в новом фотоконкурсе "Ростов-на-ДоМу"!
ФК «Ростов» может вернуться на поле к лету
Под Ростовом во время пожара погиб человек
Сотни ростовчан останутся без света на этой неделе
Больного коронавирусом на глазах у изумленных соседей эвакуировали в центре Ростова
Ростовские власти уточнили, где можно получить новый пропуск для перемещения по городу
Вышел на улицу - заплатил: за нарушение самоизоляции оштрафовали больше трех тысяч жителей Дона
Магазины одежды и автосалоны смогут получить господдержку
Священник объяснил, почему в период самоизоляции, проходят богослужения в храмах