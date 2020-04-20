2020-04-20T10:23:22+03:00
Общество

Выигрывайте призы в новом фотоконкурсе "Ростов-на-ДоМу"!

Покажите, как вы сами или с семьей весело и интересно проводите время дома в самоизоляции
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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На сайте KP.RU стартовал новый фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу».

Покажите, как вы играете дома всей семьей, проводите тренировки, готовите новые блюда, дрессируете собаку или кота, осваиваете новое хобби, делаете ремонт, читаете книги или даже просто проводите генеральную уборку.

Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от возраста.

Давайте вместе внесем позитива в нашу обычную жизнь!

Узнать подробности конкурса, проголосовать за участников и подать заявку можно по ссылке.

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