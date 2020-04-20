Выигрывайте призы в новом фотоконкурсе "Ростов-на-ДоМу"!
Покажите, как вы сами или с семьей весело и интересно проводите время дома в самоизоляции
Фото: freepik.com
Изменить размер текста:
На сайте KP.RU стартовал новый фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу».
Покажите, как вы играете дома всей семьей, проводите тренировки, готовите новые блюда, дрессируете собаку или кота, осваиваете новое хобби, делаете ремонт, читаете книги или даже просто проводите генеральную уборку.
Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от возраста.
Давайте вместе внесем позитива в нашу обычную жизнь!
Узнать подробности конкурса, проголосовать за участников и подать заявку можно по ссылке.