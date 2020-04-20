Потомство под охраной: на донских реках усилили контроль в период нереста рыб

20 Апр 2020 2020-04-20T10:44:35+03:00

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В Ростовской области на время нереста рабы усилили патрулирование донских рек. Сотрудники рыбнадзора будут следить, чтобы браконьеры не пытались воспользоваться уязвимым положением представителей водной фауну. Об этом сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

По информации ведомства, донские реки будут патрулировать сотрудники Таганрогской инспекции отдела рыбнадзора. По итогу проведения таких рейдов уже выявлено несколько браконьеров, которые хотели поймать, как можно больше рыбы, в этот значимый для животных период.

Кроме этого, инспекторы выявили орудия лова, запрещенные по закону. На данный момент по всем фактам нарушений проводится проверка.

Стоит отметить, что нерест – это процесс спаривания и оплодотворение икры самцами у рыб и земноводных. Обычно происходит в определённых местах, где животные собираются группами. У многих рыб во время нереста появляется брачный наряд. Некоторые для нереста идут из моря в реки или наоборот - перемещаются из рек в моря.

ИСТОЧНИК KP.RU