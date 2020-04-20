Полина Диброва пожаловалась на разрушенные из-за пандемии планы
Жена популярного шоумена Дмитрия Диброва поделилась со своими многочисленными подписчиками тем, как коронавирус помешал ее планам на весну.
Так, красавица-дончанка должна была поехать в путешествие. Но режим обязательной самоизоляции и временное отсутствие авиарейсов за границу повлияло на планы многодетной мамы и вынудило остаться дома с мужем и детьми.
- В такое время важно научится получать удовольствие там где ты находишься. Это настоящий вызов, а любой вызов всегда увлекает, - сообщила раздосадованная Полина Диброва.
По словам супруги телеведущего, во время пребывания в домашней обстановке она продолжает заниматься интересными делами. Полина Диброва возобновила тренировки, чтобы улучшить фигуру и вернуться к спорту. Жена телеведущего может позволить себе заниматься любимыми делами, а также уделить большее времени мужу и троим сыновьям.
ИСТОЧНИК KP.RU