Полина Диброва пожаловалась на разрушенные из-за пандемии планы

20 Апр 2020 2020-04-20T11:06:47+03:00

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Жена популярного шоумена Дмитрия Диброва поделилась со своими многочисленными подписчиками тем, как коронавирус помешал ее планам на весну.

polinadibrova Полина Диброва готовится к Пасхе

Так, красавица-дончанка должна была поехать в путешествие. Но режим обязательной самоизоляции и временное отсутствие авиарейсов за границу повлияло на планы многодетной мамы и вынудило остаться дома с мужем и детьми.

polinadibrova Полина Диброва и сыновья

- В такое время важно научится получать удовольствие там где ты находишься. Это настоящий вызов, а любой вызов всегда увлекает, - сообщила раздосадованная Полина Диброва.

polinadibrova Полина Диброва прогулялась во дворе

По словам супруги телеведущего, во время пребывания в домашней обстановке она продолжает заниматься интересными делами. Полина Диброва возобновила тренировки, чтобы улучшить фигуру и вернуться к спорту. Жена телеведущего может позволить себе заниматься любимыми делами, а также уделить большее времени мужу и троим сыновьям.

ИСТОЧНИК KP.RU