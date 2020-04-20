2020-04-20T11:06:47+03:00
Общество

Полина Диброва пожаловалась на разрушенные из-за пандемии планы

Поездки за границу пришлось отложить
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полине Дибровой пришлось отказаться от путешествий из-за коронавируса. Фото: Instagram Полина ДиброваПолине Дибровой пришлось отказаться от путешествий из-за коронавируса. Фото: Instagram Полина Диброва
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Жена популярного шоумена Дмитрия Диброва поделилась со своими многочисленными подписчиками тем, как коронавирус помешал ее планам на весну.

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Полина Диброва готовится к Пасхе
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Так, красавица-дончанка должна была поехать в путешествие. Но режим обязательной самоизоляции и временное отсутствие авиарейсов за границу повлияло на планы многодетной мамы и вынудило остаться дома с мужем и детьми.

polinadibrovapolinadibrova
Полина Диброва и сыновья
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- В такое время важно научится получать удовольствие там где ты находишься. Это настоящий вызов, а любой вызов всегда увлекает, - сообщила раздосадованная Полина Диброва.

polinadibrovapolinadibrova
Полина Диброва прогулялась во дворе
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По словам супруги телеведущего, во время пребывания в домашней обстановке она продолжает заниматься интересными делами. Полина Диброва возобновила тренировки, чтобы улучшить фигуру и вернуться к спорту. Жена телеведущего может позволить себе заниматься любимыми делами, а также уделить большее времени мужу и троим сыновьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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