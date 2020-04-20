20 Апр 2020 2020-04-20T12:09:14+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020:13 человек вылечились от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Люди получали все необходимое лечение от коронавируса

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: за период эпидемии в Ростовской области вылечилось от COVID-19 - 13 человек. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на Дону.

- Всего на данный момент в регионе зафиксировано 292 случая заболевания коронавирусной инфекцией, - отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки в Ростовской области выявили еще 60 случае заражения опасным вирусом нового типа.

Для борьбы с коронавирусом власти Ростовской области ввели режим повышенной готовности. На территории региона руководителями были отменили массовые мероприятия, закрылись рестораны, спортзалы, непродуктовые магазины, учебные учреждения перешли на дистанционное обучение. Многие организации приостановили свою деятельность или перевели сотрудников на работу из дома.

Сейчас для всех жителей области и столицы действует режим самоизоляции из-за пандемии. Людям запрещено выходить из дома без веской причины, для перемещения по городу работающим людям необходимо иметь разрешение.

ИСТОЧНИК KP.RU