«Эти 40 лет я прожил словно сериал»: ростовчанин Баста выпустил трек о себе в собственный юбилей

20 Апр 2020 2020-04-20T12:18:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовский музыкант Василий Вакуленко, он же Баста, выпустил песню в свой 40-летний юбилей. Трек он посвятил себе и всем своим близким. Баста зачитал о молодости и приключениях в южной столице и на обложку трека поставил свою детскую фотографию. Подписчики Вакуленко успели оценить свежий релиз и, не жалея «лайков», оставляют все новые и новые комментарии под его публикацией в инстаграме. Пост появился 20 апреля – в день рождения Василия.

- Эти 40 я прожил словно сериал, но это только начало, так что держите меня семеро, - поет на припеве именинник.

Музыкант решил отметить этот значимый день и порадовать своих фанатом новой музыкой. В песни он по традиции рассказывает о своей жизни в Ростове-на-Дону, вспоминает прошлое.

- Между «Комсой» и ЦГБ поворот направо, напротив ломбарда - там моя улица, там моя школа, жизнь, там моя правда. Смерть мечтала меня закопать, но сломалась лопата, - рассказывает в тексте Вакуленко.

В песне он благодарит всех, кто помогал и продолжает помогать ему в жизни. Музыкант признается, что всем обязан своим родным и близким. В уличном стиле он зачитывает о сложных временах, которые сопровождали его в юности. При этом ростовчанин считает, что 40 лет – это только начало и все самое интересное ждет впереди.

- Этот трек про радость, про братство, про благодарность. Этот трек про игру, и надеюсь я не проиграю. Этот трек про мою любовь, про мою семью - они мой свет. Это трек про меня и мои 40 лет, - искренне поет Баста.

За несколько часов публикацию посмотрели почти 400 тысяч человек, среди которых Сергей Безруков и знаменитый музыкант из Казахстана – Скриптонит. Подписчики оставили больше 3 тысяч комментариев. Все, как один, поздравляют ростовчанина с днем рождения и желают ему всего самого лучшего.

bastaakanoggano Накидал тречёк.Он только в инсте.)

ИСТОЧНИК KP.RU