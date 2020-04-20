2020-04-20T12:21:32+03:00
Общество

На Ростовской АЭС включен в сеть энергоблок №1 после планового ремонта

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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20 апреля 2020 года в 03 час.45 мин. энергоблок №1 Ростовской АЭС включён в сеть после завершения капитального планово-предупредительного ремонта (ППР).

- Блок находился в ремонте 43 дня. Все работы по модернизации и ремонту выполнены в срок в полном объеме, - отметил заместитель главного инженера по ремонту Ростовской АЭС Иван Малахов.

В период ППР специалисты Ростовской АЭС и подрядных организаций выполнили капитальный ремонт реакторной установки энергоблока с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок из активной зоны реактора, ремонт основного оборудования реакторной установки и систем безопасности, капитальный и текущий ремонт цилиндров низкого и высокого давления, средний ремонт турбогенератора и основного оборудования турбинного отделения.

В ППР наряду со специалистами атомной станции приняли участие сотрудники АО «Атомэнергоремонт», ООО «Корпорация АК “ЭСКМ».

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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