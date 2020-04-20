2020-04-20T12:38:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: волонтеры оказали помощь более 7500 раз

Выясняем, кто получает помощь во время самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: волонтеры оказали помощь более 7500 разСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: волонтеры оказали помощь более 7500 разФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в рамках всероссийской акции #мывместе волонтеры донского региона оказали помощь пожилым и маломобильным жителям более 7500 раз. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

- Поступило заявок о помощи от людей - 8490 раз, волонтерами исполнено - 7594. Сейчас 233 заявки находятся в работе, - отметили в оперативном штабе.

Акция взаимопомощи #мывместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Волонтеры в разных регионах страны, в том числе и в Ростовской области, доставляют людям лекарства и продукты.

В рамках всероссийской акции организована работа штаба по обработке заявок, поступающих людей, по телефону единой горячей линии: 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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