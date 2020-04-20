Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 20 апреля 2020: врачи сняли с медицинского наблюдения более 10 тысяч человек

20 Апр 2020 2020-04-20T12:54:53+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 20 апреля 2020: специалисты сняли с медицинского наблюдения более 10 тысяч человек. Фото: правительство РО

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 20 апреля 2020: в донском регионе под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи 192 человека, 2 тысячи 180 из которых - по месту жительства. Об этом сообщили во время брифинга в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

- Всего с начала борьбы с COVID-19 в Ростовской области снято с медицинского наблюдения 10 тысяч 109 человек, - сообщил руководитель управления по информационной политике областного правительства Сергей Тюрин.

По его словам, за минувшие сутки лабораториями в Ростовской области проведено обследование 593 человек. За все время протестировано 15 тысяч 616 человек. Запас тест-систем на Дону составляет на 14 тысяч 525 исследований.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в регионе зарегистрировано уже 292 человека с подтвержденным диагнозом по коронавирусу. Только за минувшие сутки заболели еще 60 жителей Дона.

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ИСТОЧНИК KP.RU