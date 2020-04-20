Стало известно, где в России больше всего зарабатывают молодые учителя

20 Апр 2020 2020-04-20T13:07:25+03:00

В 2019 году специалисты в возрасте от 22 до 24 лет в среднем получали 27,3 тысячи рублей в месяц. Фото: Елена АКИМОВА

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В Росстате опубликовали список с российскими регионами, в которых молодые учителя получают самые высокие заработные платы. Как сообщает KP.RU, в прошлом году специалисты в возрасте от 22 до 24 лет в среднем получали 27,3 тысячи рублей в месяц. В 2018 году показатель был существенно ниже — на уровне 22,2 тысяч рублей.

Рейтинг уверенно возглавили регионы Дальнего Востока и Заполярья:

Сахалинская область - 70,1 тыс. руб.,

Ненецкий АО - 54,5 тыс.руб,

Чукотский АО -46,3 тыс.руб.,

Магаданская область - 46,2 тыс.руб.,

Ямало-Ненецкий автономный округ - 43,7 тыс.руб.

В числе отстающих субъектов РФ — Калмыкия, Адыгея и Смоленская область:

Калмыкия - 11,3 тыс.руб.,

Смоленская область -13,5 тыс.руб.,

Адыгея -13,8 тыс.руб.,

Карачаево-Черкесия -16 тыс.руб.,

Республика Марий Эл - 16,7 тыс.руб.

Отметим, что в столице молодым учителям в среднем платят за труд 35,9 тысячи рублей.

Как рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, за последние годы уровень заработных плат педагогов в России стабильно растет.

- Но начинающие педагоги попадают в разряд низкооплачиваемых специалистов. Они вынуждены брать дополнительные часы или репетиторство, чтобы заработать денег. Сами понимаете, это достаточно напряжённо. Существует такое понятие, как региональные тарифы, но это зависит от состояния местной казны. Если субъект богатый, то будет одна тарифная ставка, а если дотационный, то совершенно другие расценки, - приводит NEWS.ru слова эксперта.

ИСТОЧНИК KP.RU