Под Ростовом девушка погибла под колесами поезда

20 Апр 2020 2020-04-20T13:55:37+03:00

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В понедельник, 20 апреля, ранним утром на остановке НЭВЗ в Новочеркасске произошла трагедия. Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, молодая девушка погибла под поездом.

По предварительной информации, дончанка пыталась быстро перейти железнодорожные пути перед проходящим поездом. Девушка накинула на себя капюшон от куртки.

Донские следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев трагедии.

- Специалистами назначена судебно-медицинская экспертиза,- отметили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU