В Ростове-на-Дону неизвестные с битами напали на мужчин
Сегодня, 20 апреля, около 3 часов ночи около жилого дома по адресу пер. Халтуринский, 169, двое неизвестных напали на мужчин, стоявших возле подъезда. И с остервенением принялись избивать их битами.
Жильцы дома высунулись из окон и стали кричать, что вызовут полицию. Но нападавшие не реагировали и продолжали дубасить одного из мужчин, уже упавшего на землю. А потом один их хулиганов еще и распылили в лицо жертве газ из баллончика.
Газ проник в распахнутые окна первого этажа, и находившиеся возле них жильцы стали задыхаться. На место происшествия прибыли полиция и скорая.
Избитым мужчинам оказали первую помощь, констатировали у них травмы и ожог глаз. И доставили в больницу. У двух несовершеннолетних девочек, находившихся в комнате, куда тоже проник газ, диагностировали химический ожог глаз и верхних дыхательных путей.
Медицинскую помощь им оказали на месте. От госпитализации они и их родственники отказались.
Как сообщили в главном управлении МВД России по Ростовской области, по факту этого происшествия начата проверка. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск напавших на жильцов дома мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU