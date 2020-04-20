В Ростове-на-Дону неизвестные с битами напали на мужчин

20 Апр 2020 2020-04-20T14:01:51+03:00

Неизвестные с бейсбольными битами материализовались из ночной тьмы и принялись жестоко избивать стоявших около дома мужчин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Сегодня, 20 апреля, около 3 часов ночи около жилого дома по адресу пер. Халтуринский, 169, двое неизвестных напали на мужчин, стоявших возле подъезда. И с остервенением принялись избивать их битами.

Жильцы дома высунулись из окон и стали кричать, что вызовут полицию. Но нападавшие не реагировали и продолжали дубасить одного из мужчин, уже упавшего на землю. А потом один их хулиганов еще и распылили в лицо жертве газ из баллончика.

Газ проник в распахнутые окна первого этажа, и находившиеся возле них жильцы стали задыхаться. На место происшествия прибыли полиция и скорая.

Избитым мужчинам оказали первую помощь, констатировали у них травмы и ожог глаз. И доставили в больницу. У двух несовершеннолетних девочек, находившихся в комнате, куда тоже проник газ, диагностировали химический ожог глаз и верхних дыхательных путей.

Медицинскую помощь им оказали на месте. От госпитализации они и их родственники отказались.

Как сообщили в главном управлении МВД России по Ростовской области, по факту этого происшествия начата проверка. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск напавших на жильцов дома мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU