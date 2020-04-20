2020-04-20T14:18:28+03:00
Общество

Виктория Лопырева выдвинула свою версию о причинах появления рака у женщин

Красавица посоветовала почаще радоваться жизни
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Первая женщина посол FIFA Виктория Лопырева. Фото: Instagram Виктория ЛопыреваПервая женщина посол FIFA Виктория Лопырева. Фото: Instagram Виктория Лопырева
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Первая женщина посол FIFA Виктория Лопырева во время самоизоляции решила уделить больше времени своим подписчикам. Она рассказала о том, как можно справиться с разными болезнями и выдвинула свою версию о причинах появления рака у женщин.

Своими мыслями знаменитая уроженка Ростова-на-Дону поделилась в Instagram.

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Знаменитая ростовчанка часто делится своими мыслями с подписчиками
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- Если вы находитесь в панике, страхе или негативно настроены – у вас точно больше шансов заболеть и не только вирусом… Не даром же говорят, что рак у женщин – следствие обиды на мужчину, - сообщила Виктория Лопырева.

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Виктория Лопырева совмещает напряженный рабочий график и заботу о малыше
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По ее мнению, иммунитет человека во многом зависит от морального состояния.

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Виктория Лопырева призывает людей взяться за саморазвитие
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Виктория Лопырева в последнее время увлеклась восточными практиками. В своих рассуждениях знаменитость подчеркнула, что физическое тело копирует его жизненную энергетику, поэтому переживания, стрессы и конфликты плохо сказываются на внешнем виде.

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Виктория Лопырева и Игорь Булатов
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Красавица-блондинка призвала людей никогда не обвинять посторонних людей в неудачах и "неправильных" решениях, ведь неизвестно как бы конкретный человек поступил на месте другого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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