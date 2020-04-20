Виктория Лопырева выдвинула свою версию о причинах появления рака у женщин

20 Апр 2020 2020-04-20T14:18:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Первая женщина посол FIFA Виктория Лопырева во время самоизоляции решила уделить больше времени своим подписчикам. Она рассказала о том, как можно справиться с разными болезнями и выдвинула свою версию о причинах появления рака у женщин.

Своими мыслями знаменитая уроженка Ростова-на-Дону поделилась в Instagram.

lopyrevavika Знаменитая ростовчанка часто делится своими мыслями с подписчиками

- Если вы находитесь в панике, страхе или негативно настроены – у вас точно больше шансов заболеть и не только вирусом… Не даром же говорят, что рак у женщин – следствие обиды на мужчину, - сообщила Виктория Лопырева.

lopyrevavika Виктория Лопырева совмещает напряженный рабочий график и заботу о малыше

По ее мнению, иммунитет человека во многом зависит от морального состояния.

lopyrevavika Виктория Лопырева призывает людей взяться за саморазвитие

Виктория Лопырева в последнее время увлеклась восточными практиками. В своих рассуждениях знаменитость подчеркнула, что физическое тело копирует его жизненную энергетику, поэтому переживания, стрессы и конфликты плохо сказываются на внешнем виде.

lopyrevavika Виктория Лопырева и Игорь Булатов

Красавица-блондинка призвала людей никогда не обвинять посторонних людей в неудачах и "неправильных" решениях, ведь неизвестно как бы конкретный человек поступил на месте другого.

ИСТОЧНИК KP.RU