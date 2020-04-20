20 Апр 2020 2020-04-20T14:42:08+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: тесты на антитела к COVID-19 вскоре появятся в регионе

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020:врачи смогут делать тесты людям, чтобы узнать переболели они COVID-19 или же нет. Как рассказал во время брифинга главврач "Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» Гарри Карпущенко, тесты на антитела уже используют в Москве.

- Данные тесты уже Роспотребнадзором зарегистрированы. Сейчас на них работают московские коллеги.В ближайшее время системы поступят и к нам, и тогда мы сможем уже по анализу крови точно говорить, встречался ли человек с данной инфекцией или же нет, - отметил он.

В настоящее время эпидемиологи пытаются выяснить количество переболевших коронавирусом людей. Ожидается, что в перспективе их плазму будут использовать в лечении некоторых категорий пациентов.

Напомним, в Ростовской области вылечились от коронавируса уже 13 человек. Всего в регионе зафиксировано 292 случая заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU