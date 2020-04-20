В Ростове-на-Дону обокрали пустующий ресторан
В донской столице 39-летний мужчина совершил крупную кражу из ресторана. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, злоумышленник украл посуды на десятки тысяч рублей.
Владелец заведения обратился к полицейским с заявлением. Бизнесмен пожаловался сотрудникам правоохранительных органов на то, что из подсобного помещения ресторана украли дорогую посуду и прочий инвентарь.
Во время предварительного расследования выяснилось, что злоумышленник незаметно проник в незапертое подсобное помещение возле ресторана. Все похищенное имущество было продано, а деньги потрачены на нужды подозреваемого.
Полицейскими было возбуждено уголовное дело по ст 158 УК РФ «Кража». Предполагаемому похитителю чужого имущества избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU