В Ростове-на-Дону обокрали пустующий ресторан

20 Апр 2020 2020-04-20T14:53:33+03:00

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В донской столице 39-летний мужчина совершил крупную кражу из ресторана. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, злоумышленник украл посуды на десятки тысяч рублей.

Владелец заведения обратился к полицейским с заявлением. Бизнесмен пожаловался сотрудникам правоохранительных органов на то, что из подсобного помещения ресторана украли дорогую посуду и прочий инвентарь.

Во время предварительного расследования выяснилось, что злоумышленник незаметно проник в незапертое подсобное помещение возле ресторана. Все похищенное имущество было продано, а деньги потрачены на нужды подозреваемого.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по ст 158 УК РФ «Кража». Предполагаемому похитителю чужого имущества избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU