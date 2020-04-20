Ростовские власти: «увеличилось количество номеров, по которым можно записаться на получение пропуска»

20 Апр 2020 2020-04-20T15:43:12+03:00

Полицейские контролируют, чтобы в зданиях, где выдают разрешения на перемещение по городу, не собиралось много людей

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Власти Ростова-на-Дону сообщили, что номеров, по котором можно записаться на получение специального пропуска, стало больше. Это вынужденная мера, так как 20 апреля желающих получить заветную «корочку» оказалось очень много. На входах в пункты выдачи разрешений образовались очереди.

По официальной информации ростовской мэрии, в зданиях, где выдают пропуска, соблюдаются все меры предосторожности. Людям меряют температуру прямо на входе, обрабатывают руки антисептическими средства и при необходимости бесплатно выдают маски. Особое внимание к социальной дистанции. Люди не кучкуются в помещениях и принимаются по очереди. За порядком следят полицейские.

Интересно, что спрос на новые пропуска оказался невероятно высок. Буквально за несколько часов городские власти выдали 77 949 разрешений на перемещение по городу. Всего за такими справками обратилось 751 донское предприятие.

В администрации также добавили, что для удобства людей увеличили количество номеров, по котором можно записаться на прием в пункт выдачи. Дополнительные телефоны можно увидеть здесь .

Вот так выглядит пропуск на передвижение и въезд в город. Фото: администрация Ростова

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ИСТОЧНИК KP.RU