Житель Ростовской области взял в аренду у друга машину и сдал ее на металлолом
За это мужчина может отправиться в тюрьму на четыре года
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Жителя поселка Персиановского ростовской области подозревают в мошенничестве, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
По предварительной информации, подозреваемый взял у друга в аренду автомобиль ВАЗ-21124. Машина якобы предназначалась для работы в такси. Дончанин следующий же день сдал его в пункт приема металлолома. Все вырученные 150 тысяч рублей подозреваемый потратил на свои нужды.
В случае, если вина подозреваемого будет оказана, то ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU