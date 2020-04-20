Житель Ростовской области взял в аренду у друга машину и сдал ее на металлолом

20 Апр 2020 2020-04-20T16:00:50+03:00

За это мужчина может отправиться в тюрьму на четыре года

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Жителя поселка Персиановского ростовской области подозревают в мошенничестве, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

По предварительной информации, подозреваемый взял у друга в аренду автомобиль ВАЗ-21124. Машина якобы предназначалась для работы в такси. Дончанин следующий же день сдал его в пункт приема металлолома. Все вырученные 150 тысяч рублей подозреваемый потратил на свои нужды.

В случае, если вина подозреваемого будет оказана, то ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU