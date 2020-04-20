Ростовчанка продала через Интернет телефоны в рассрочку, но денег не увидела

20 Апр 2020 2020-04-20T16:11:38+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась ростовчанка, которая рассказала, что стала жертвой мошенницы. По ее словам, на одной из досок объявлений в Интернете она выставила на продажу дорогие мобильники - в сумме на 155 тысяч рублей.

В итоге позвонила клиентка и попросила продать их в рассрочку. Продавец пошла на уступки. Тем более, что покупательница оставила часть денег, а остальные пообещала отдать в течение двух месяцев. Однако по прошествии того времени, та перестала отвечать на звонки, а денег так и не вернула. Тогда обманутая женщина пошла в ближайший отдел полиции.

Отыскать злоумышленницу стражам порядка не составило труда. Ею оказалась 20-летняя жительница соседнего города Батайска. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Решения суда она будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU