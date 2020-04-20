Ростовские полицейские вернули Цацу хозяйке

20 Апр 2020 2020-04-20T16:14:02+03:00

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Трогательную историю рассказали в полиции Ростова-на-Дону. Стражи порядка патрулировали улицы, когда вдруг заприметили крошечного пса в шлейке, который метался по улице. Собака была напугана, но все же пошла в руки к правоохранителям. Тогда они усадили породистого пса в служебной автомобиль и поехали по окрестностям, чтобы попытаться отыскать хозяина или хозяйку найденыша.

Правда, долго ездить им не пришлось - буквально, в паре кварталов они увидели встревоженную женщину, которая бежала по тротуару. Ростовчанка рассказала, что потеряла собаку. По ее словам, во время прогулки Цаца - так зовут пса, испугалась резкого звука с проезжей части, вырвала поводок из рук и убежала. Когда же женщина увидела домашнюю любимицу в патрульном авто, то не могла скрыть радости и горячо поблагодарила полицейских за доброе сердце. А еще они сделали совместное фото на память.

ИСТОЧНИК KP.RU