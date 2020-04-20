В Ростове-на-Дону рожденный мамой с коронавирусом ребенок оказался здоров
В донской столице медики сделали анализ на коронавирус ребенку, который родился у зараженной COVID-19 мамы. Как сообщили в пресс-центре по информированию населения по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, первый тест у новорожденного ребенка показал отрицательный результат.
Теперь через десять дней малышу проведут повторный анализ.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", девочка родилась в горбольнице № 1 им. Н.А. Семашко. Ее вес составлял 3450 граммов, рост 50 сантиметров. Маму сразу после родов врачи перевели в инфекционное отделение, где женщина находится под наблюдением медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU