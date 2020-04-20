В Ростовской области ипотеку под 6,5% первым из банков выдал ВТБ

20 Апр 2020 2020-04-20T16:49:27+03:00

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Первый жилищный кредит под 6,5% в Ростовской области с использованием госсубсидий выдал ВТБ. Как рассказали в банке, ипотечная сделка размером 1,3 млн рублей прошла в Ростове-на-Дону. В рамках нее клиент приобрел квартиру стоимостью свыше 2,4 млн рублей.

- Мы понимаем всю социальную ответственность перед жителями Дона, которые нуждаются в доступном и комфортном жилье, - отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Поэтому очень рады, что ВТБ первым в Ростовской области приступил к выдаче ипотеки на льготных условиях. Уверен, что новая программа не только даст стимул развитию рынка ипотечного кредитования, но и поддержит региональных застройщиков в кризисной ситуации.

Так, ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. Известно, что «Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября текущего года оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита в Ростовской области составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, а срок ипотеки – до 20 лет.

- В нынешней ситуации российским банкам особенно важно молниеносно реагировать на инициативы властей, - заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. - Тем более, что новая программа позволит им восстановить отложенный из-за самоизоляции спрос на покупку недвижимости и оформление ипотеки. Мы начали принимать первые обращения от клиентов еще в пятницу, и уже на выходных занимались оформлением кредитов. Первую выдачу провели сегодня в Барнауле, на выходе у нас сейчас уже несколько десятков сделок по всей стране.

К слову, банк - один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. А каждая четвертая ипотека в Ростовской области приходится на ВТБ. С начала года портфель регионального операционного офиса в сегменте жилищных кредитов вырос на 4% и на 1 марта составил 28 млрд рублей. Всего за январь-февраль объем выданных жилищных кредитов увеличился в 1,5 раза – до 2,2 млрд рублей.