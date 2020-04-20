Под Ростовом закрыли розничные рынки из-за вспышки коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T16:54:39+03:00

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Все розничные рынки Батайска приостановили свою работу после предписания главного санитарного врача региона. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Изменения вызваны неблагополучной санитарно-эпидемиологическая ситуацией в городе, где на 100 тысяч населения показатель заболеваемости смертельно опасной коронавирусной инфекцией составляет - 22,7 Эта цифра в 5,7 раз превышает показатель поо всей территории всей Ростовской области.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", заболевшая коронавирусом приехала из Москвы в Батайск и заразила людей. Женщина проигнорировала все правила самоизоляции и активно посещала общественные места. в

ИСТОЧНИК KP.RU