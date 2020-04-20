2020-04-20T16:54:39+03:00
Общество

Под Ростовом закрыли розничные рынки из-за вспышки коронавируса

Совершать покупки людям придется в магазине
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Изменения вызваны неблагополучной санитарно-эпидемиологическая ситуацией в городеИзменения вызваны неблагополучной санитарно-эпидемиологическая ситуацией в городеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Все розничные рынки Батайска приостановили свою работу после предписания главного санитарного врача региона. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Изменения вызваны неблагополучной санитарно-эпидемиологическая ситуацией в городе, где на 100 тысяч населения показатель заболеваемости смертельно опасной коронавирусной инфекцией составляет - 22,7 Эта цифра в 5,7 раз превышает показатель поо всей территории всей Ростовской области.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", заболевшая коронавирусом приехала из Москвы в Батайск и заразила людей. Женщина проигнорировала все правила самоизоляции и активно посещала общественные места. в

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болельщики ФК "Ростов" принесли продукты для пожилых болельщиков
Лицевые маски могут появиться в продаже в продовольственных магазинах
Нынешняя неделя выдастся пасмурной и дождливой
Жена главного тренера "Ростова" вспомнила о неблагодарном труде
Жительница Ростовской области лишилась 130 тысяч рублей после телефонного звонка
Под вирусной атакой: 46% предприятий на Дону не работают в условиях пандемии
Пилотный проект по дистанционному обучению был запущен в ЮФУ при поддержке Cisco
Виртуальный кампус ДГТУ в компьютерной игре Minecraft стал площадкой для масштабного арт-проекта
Электронный «митинг» у здания правительства: ростовчане оставляют сотни сообщений на виртуальной карте
В Батайска мужчина украл из чужого дома 90 тысяч рублей
Под Ростовом закрыли розничные рынки из-за вспышки коронавируса
В Ростовской области ипотеку под 6,5% первым из банков выдал ВТБ
В Ростове-на-Дону рожденный мамой с коронавирусом ребенок оказался здоров
Ростовские полицейские вернули Цацу хозяйке
Ростовчанка продала через Интернет телефоны в рассрочку, но денег не увидела
Житель Ростовской области взял в аренду у друга машину и сдал ее на металлолом
Ростовские власти: «увеличилось количество номеров, по которым можно записаться на получение пропуска»
В Ростове-на-Дону обокрали пустующий ресторан
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: тесты на антитела к COVID-19 вскоре появятся в регионе
Виктория Лопырева выдвинула свою версию о причинах появления рака у женщин
В Ростове-на-Дону неизвестные с битами напали на мужчин