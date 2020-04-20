В Батайска мужчина украл из чужого дома 90 тысяч рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T17:21:55+03:00

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В Ростовской области полицейским удалось задержать мужчину, который позарился на чужое. Известно, что заявление о краже написал один из жителей города Батайска. Он рассказал, что из его дома пропали 90 тысяч рублей.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам им удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 37-летний батайчанин. Мужчина уже был судим за хранение наркотиков и кражу.

Он признался правоохранителям, что заприметил чужой дом и узнал, что хозяев нет на месте. Топа он повредил окно, отжав металлопластиковую раму, и пробрался внутрь. Кроме денег брать ничего не стал, но тем не менее все равно попался на совершении очередного преступления.

В донском главке добавили, что в отношении задержанного возбудили уголовное делало статье «Кража». Мужчина пока находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU