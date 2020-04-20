В Батайска мужчина украл из чужого дома 90 тысяч рублей
В Ростовской области полицейским удалось задержать мужчину, который позарился на чужое. Известно, что заявление о краже написал один из жителей города Батайска. Он рассказал, что из его дома пропали 90 тысяч рублей.
Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам им удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 37-летний батайчанин. Мужчина уже был судим за хранение наркотиков и кражу.
Он признался правоохранителям, что заприметил чужой дом и узнал, что хозяев нет на месте. Топа он повредил окно, отжав металлопластиковую раму, и пробрался внутрь. Кроме денег брать ничего не стал, но тем не менее все равно попался на совершении очередного преступления.
В донском главке добавили, что в отношении задержанного возбудили уголовное делало статье «Кража». Мужчина пока находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU