Виртуальный кампус ДГТУ в компьютерной игре Minecraft стал площадкой для масштабного арт-проекта

20 Апр 2020 2020-04-20T17:47:52+03:00

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В минувшие выходные в виртуальном кампусе ДГТУ прошла выставка художника Михаила Цатуряна «LIBERTILE – Отсекая лишнее. Оставляя суть». Открытие выставки состоялось на площадке компьютерной игры Minecraft, а куратором проекта выступила галерея #DarkART. На ней автор представил около 50 работ, в которых разбирает по кирпичикам визуальную культуру, создававшуюся на протяжении столетий: городская среда, классическое искусство, дизайн, мода и поп-культура.

- Minecraft для меня - не только самое логичное и современное решение в текущих обстоятельствах, но и естественная среда для моего проекта в стремительно меняющейся культуре, - рассказал художник Михаил Цатурян. - В этой игре все создается с помощью блоков, то есть кирпичей, что, несомненно, рифмуется с концепцией LIBERTILE. Подготовить такой уникальный проект невозможно без квалифицированной команды. Друзья из ДГТУ – первого в России университета, создавшего свою цифровую копию в виртуальном пространстве Minecraft, сразу же поддержали мою идею провести такую выставку.

На виртуальном вернисаже прошли еще и фортепианный концерт композитора и пианиста Кирилла Рихтера, выступление стендап-комиков, а также спектакль «О борьбе с печенегами» Театра 633 (бывший театр «Лис» ДГТУ). Сообщается, что арт-проект стал первым мероприятием такого рода в истории российского Minecraft. А за два дня виртуальную выставку посетили свыше 200 тысяч пользователей.