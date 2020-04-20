Пилотный проект по дистанционному обучению был запущен в ЮФУ при поддержке Cisco

20 Апр 2020 2020-04-20T18:04:28+03:00

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Стандартными возможностями видеоконференций не стали ограничиваться сотрудники Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ. Они внедрили платформу Cisco Webex для организации удаленной работы и проведения конференций онлайн в условиях коронавируса. В рамках проекта было разработано и реализовано комплексное решение, в котором интегрированы ранее применяемые в университете технологии электронного обучения и возможности Cisco Webex. А с амбициозной задачей программисты справились менее, чем за месяц.

Решение предполагает расширенные сервисы для поддержки работы и безопасного обучения из любой точки: дома, кампуса и учебной аудитории,- рассказали в ЮФУ. - Функционал включает в себя неограниченную продолжительность встречи в формате HD, до двухсот студентов на одном занятии, обмен контентом, запись встречи и другие современные инструменты и возможности, которые помогут получить максимальную отдачу от учебного процесса в новом формате.

Кроме того, Cisco Webex позволяет отправлять сообщения, совершать вызовы, проводить встречи с видео, работать с виртуальной доской и предоставлять совместный доступ к файлам. При совместной работе на занятии можно общаться в групповом чате и обмениваться личными сообщениями с однокурсниками, а также предоставить совместный доступ к файлу, например к конспекту лекции или групповому проекту. Особым образом организован и контроль посещаемости студентами онлайн-обучения - не только факт регистрации, но и время входа и выхода, а также длительность присутствия.

Решения Cisco традиционно отличает максимально высокий уровень защищенности, качество связи, масштабируемость и открытость передовым технологиям. В результате их внедрения более двухсот преподавателей и двух тысяч студентов уже получили доступ к опережающим возможностям дистанционного обучения.

Так, в рамках пилотного проекта получен необходимый опыт, разработаны инженерные подходы и методологические материалы, позволяющие теперь масштабировать решение для всего университета.