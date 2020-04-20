Под вирусной атакой: 46% предприятий на Дону не работают в условиях пандемии

20 Апр 2020 2020-04-20T18:14:35+03:00

В обычно многолюдных парках развлечений сейчас пусто. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Торгово-промышленная палата Ростовской области провела опрос среди 600 предпринимателей региона, большая часть из которых относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, чтобы выяснить, как они переживают сложный период, связанный с пандемией коронавируса и сопутствующим введением ограничительных мер.

В результате анкетирования стало известно, что 46% донских предприятий полностью остановили свою деятельность. При этом представители трети опрошенных организаций заявили о колоссальной потере своих доходов — до 75%.

Кроме того, выяснилось, что 57% респондентов считают, что реализуемые государством меры поддержки не смогут им помочь в трудный период и высказываются в пользу усиления внимания властей к проблемам предпринимателей.

При этом 30% опрошенных ответили, что воспользуются отсрочкой по уплате налогов, а еще 19% надеются поправить положение кредитными каникулами.

Беспроцентный кредит на выплату заработной платы в текущий момент готовы взять лишь 14% предпринимателей Ростовской области.

Напомним, ранее донской губернатор Василий Голубев перевел бюджет области в режим экономии, а также оценил величину урона, который получит региональная экономика из-за коронавируса. По его словам, речь идет о убытках до 20 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU