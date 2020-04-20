2020-04-20T18:14:35+03:00
Экономика

Под вирусной атакой: 46% предприятий на Дону не работают в условиях пандемии

Треть организаций региона потеряли до 75% своих доходов
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
В обычно многолюдных парках развлечений сейчас пусто.В обычно многолюдных парках развлечений сейчас пусто.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Торгово-промышленная палата Ростовской области провела опрос среди 600 предпринимателей региона, большая часть из которых относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, чтобы выяснить, как они переживают сложный период, связанный с пандемией коронавируса и сопутствующим введением ограничительных мер.

В результате анкетирования стало известно, что 46% донских предприятий полностью остановили свою деятельность. При этом представители трети опрошенных организаций заявили о колоссальной потере своих доходов — до 75%.

Кроме того, выяснилось, что 57% респондентов считают, что реализуемые государством меры поддержки не смогут им помочь в трудный период и высказываются в пользу усиления внимания властей к проблемам предпринимателей.

При этом 30% опрошенных ответили, что воспользуются отсрочкой по уплате налогов, а еще 19% надеются поправить положение кредитными каникулами.

Беспроцентный кредит на выплату заработной платы в текущий момент готовы взять лишь 14% предпринимателей Ростовской области.

Напомним, ранее донской губернатор Василий Голубев перевел бюджет области в режим экономии, а также оценил величину урона, который получит региональная экономика из-за коронавируса. По его словам, речь идет о убытках до 20 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болельщики ФК "Ростов" принесли продукты для пожилых болельщиков
Лицевые маски могут появиться в продаже в продовольственных магазинах
Нынешняя неделя выдастся пасмурной и дождливой
Жена главного тренера "Ростова" вспомнила о неблагодарном труде
Жительница Ростовской области лишилась 130 тысяч рублей после телефонного звонка
Под вирусной атакой: 46% предприятий на Дону не работают в условиях пандемии
Пилотный проект по дистанционному обучению был запущен в ЮФУ при поддержке Cisco
Виртуальный кампус ДГТУ в компьютерной игре Minecraft стал площадкой для масштабного арт-проекта
Электронный «митинг» у здания правительства: ростовчане оставляют сотни сообщений на виртуальной карте
В Батайска мужчина украл из чужого дома 90 тысяч рублей
Под Ростовом закрыли розничные рынки из-за вспышки коронавируса
В Ростовской области ипотеку под 6,5% первым из банков выдал ВТБ
В Ростове-на-Дону рожденный мамой с коронавирусом ребенок оказался здоров
Ростовские полицейские вернули Цацу хозяйке
Ростовчанка продала через Интернет телефоны в рассрочку, но денег не увидела
Житель Ростовской области взял в аренду у друга машину и сдал ее на металлолом
Ростовские власти: «увеличилось количество номеров, по которым можно записаться на получение пропуска»
В Ростове-на-Дону обокрали пустующий ресторан
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: тесты на антитела к COVID-19 вскоре появятся в регионе
Виктория Лопырева выдвинула свою версию о причинах появления рака у женщин
В Ростове-на-Дону неизвестные с битами напали на мужчин