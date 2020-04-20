Жительница Ростовской области лишилась 130 тысяч рублей после телефонного звонка

20 Апр 2020 2020-04-20T18:18:55+03:00

В местный отдел полиции обратилась женщина и рассказала, что с ее банковского счета кто-то списал 130 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лжебанкиры чуть ли не каждый день обманывают доверчивых клиентов

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В Ростовской области чуть ли не каждый день владельцы банковских карт лишаются своих сбережений по собственной неосмотрительности. Так, один из последних случаев произошел в Каменском районе Дона. В местный отдел полиции обратилась женщина и рассказала, что с ее банковского счета кто-то списал 130 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, как было дело.

Как оказалось, доверчивая дама стала жертвой самой популярной на сегодняшний день схемы телефонных мошенничеств. Так, женщине на мобильный позвонил мужчина, который представился работником банка. Тот деловито сообщил, что по ее счету происходят сомнительные финансовые операции. После этого собеседник попросил владелицу продиктовать номер банковской карты, а также код на оборотной стороне пластика. А вдобавок, еще и цифры, которые придут ей смс-сообщением во время их разговора. Встревоженная хозяйка карты сделала все, что ей было сказано. В итоге в считанные мгновения все деньги, которые были на счете, улетучились. И тогда она обратилась в правоохранительные органы.

Похожий случай произошел за день до этого с ростовчанкой. Но вовремя телефонного разговора та вспомнила о том, что нередко подобным приемом пользуются мошенники. И, назвав все, что требовалось, она успела заблокировать банковскую карту из мобильного приложения до того, как злоумышленник смог списать ее сбережения.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, по обоим случаям было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас стражи порядка ищут предприимчивых злоумышленников. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей. Но дело может закончиться и просто штрафом, размер которого - от ста тысяч рублей до полумиллиона.

В ведомстве добавили, что сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будет звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам. В случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.

ВАЖНО

Как не стать жертвой мошенников

- при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не

сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах.

- при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах

со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и

уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом

информацию.

- не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все

операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.

- сотрудник банка никогда не попросит у вас данные карты или интернет-банка. Завершите разговор.

ИСТОЧНИК KP.RU